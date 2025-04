Gqitalia.it - Chanel è tornato in occasione di Watches & Wonders con un orologio che ha tutto quello che non ti aspetteresti da un orologio

e il leone, simbolo di forza e regalità, hanno sempre avuto un legame speciale.. Nata il 19 agosto 1883 sotto il segno zodiacale del Leone, Mademoiselle Coco vedeva in questo animale una rappresentazione del suo carattere indomabile e della sua determinazione. La sua passione per il leone si rafforzò ulteriormente durante un viaggio a Venezia negli anni '20, una città che, con il suo Leone di San Marco, divenne per lei fonte inesauribile di ispirazione.Possiamo trovare numerosi segni di questo profondo legame nel suo appartamento parigino, al 31 di rue Cambon, dove il leone è presente in varie forme, da sculture in legno a ornamenti in bronzo. Era perun amuleto di protezione, un guardiano silenzioso tra le mura della sua casa e un riferimento estetico che avrebbe trovato spazio, decenni dopo, anche nelle creazioni orologiere della maison.