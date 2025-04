Puntomagazine.it - Unicef Ucraina: l’80% degli adolescenti identifica i rischi legati agli esplosivi, ma troppi si espongono ai pericoli

Tra il febbraio 2022 e il marzo 2025, quasidei 110 bambini uccisi o feriti a causa di mine e residuati bellicierano ragazzi.Secondo un’indagine condotta dall’con il sostegno della Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari (ECHO) dell’Unione Europea, nonostantesia in grado dire ispecificialle mine eordigni, più della metà di quelli che vivono in regioni contaminate potrebbero ancora intraprendere attività che lialla presenza di ordignimortali e a potenziali incidenti,I risultati rivelano che i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono particolarmente colpiti in quanto tendono a esplorare aree in cui è più probabile che si trovino residuati bellici, come le foreste, i pressi di specchi d’acqua e persino postazioni militari abbandonate.