Agi.it - Un russo nella leggenda, eguagliato il record di gol di Wayne Gretzky

AGI - IlAlex Ovechkin, grazie a una doppietta di venerdì, hail numero di gol segnati da un giocatore della NHL, la North American Ice Hockey League, precedentemente detenuta dal canadese, con 894 gol. Partita contro i Chicago Blackhawks Davanti a, in una partita vinta dalla sua squadra dei Washington Capitals per 5-3 contro i Chicago Blackhawks, Ovechkin, 39 anni, ha segnato il suo 894esimo gol nel terzo e ultimo quarto, quando le due squadre erano testa a testa per 3-3. Aveva segnato il primo velocemente, al quarto minuto. Le parole di Ovechkin "È qualcosa di speciale", ha detto la, intervistata sul ghiaccio alla fine della partita. "Raggiungerlo a casa, davanti ai nostri tifosi, alla mia famiglia, ai miei amici. È un grande onore", ha aggiunto il giocatore, circondato dai suoi compagni di squadra sul ghiaccio.