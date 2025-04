Milano sgominata la banda dei ladri di pneumatici | 11 treni di gomme nascosti in un box di Niguarda In manette due pregiudicati

Milano, 5 aprile 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due italiani di 30 e 36 anni, originari della provincia di Foggia, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del furto di diversi treni di pneumatici in zona Niguarda-Segnano. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Greco Turro sono riusciti a risalire ai responsabili di svariati furti di pneumatici commessi tra il 27 e il 30 marzo. Le indagini, iniziate lunedì 31 marzo a seguito di 7 denunce da parte di cittadini residenti in zona, hanno permesso di accertare che tutti gli episodi sono avvenuti in una ristretta zona compresa tra via Racconigi, via Arganini, via Silvestri e viale Suzzani. Finti turisti Dopo i primi rilievi effettuati, gli investigatori sono riusciti ad individuare una vettura scura che si è allontanata dal luogo del furto in viale Suzzani angolo via Demonte. Ilgiorno.it - Milano, sgominata la banda dei ladri di pneumatici: 11 treni di gomme nascosti in un box di Niguarda. In manette due pregiudicati Leggi su Ilgiorno.it , 5 aprile 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due italiani di 30 e 36 anni, originari della provincia di Foggia, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del furto di diversidiin zona-Segnano. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Greco Turro sono riusciti a risalire ai responsabili di svariati furti dicommessi tra il 27 e il 30 marzo. Le indagini, iniziate lunedì 31 marzo a seguito di 7 denunce da parte di cittadini residenti in zona, hanno permesso di accertare che tutti gli episodi sono avvenuti in una ristretta zona compresa tra via Racconigi, via Arganini, via Silvestri e viale Suzzani. Finti turisti Dopo i primi rilievi effettuati, gli investigatori sono riusciti ad individuare una vettura scura che si è allontanata dal luogo del furto in viale Suzzani angolo via Demonte.

