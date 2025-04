Dayitalianews.com - Trovano un Rolex dimenticato nella vaschetta ai controlli dell’aeroporto e lo rubano: denunciati

Una coppia di viaggiatori, in procinto di partire per Brindisi, stava superando idi sicurezza presso l’aeroporto di Malpensa, a Milano, quando ha fatto una scoperta inaspettata: all’interno di una delle vaschette utilizzate per ia raggi X, hanno notato un orologiodal valore di migliaia di euro. Senza esitare, i due hanno deciso di intascarselo. Tuttavia, una volta giunti in Puglia, sono stati intercettati dalla Polizia, allertata dalla legittima proprietaria del prezioso orologio, che nel frattempo ne aveva denunciato lo smarrimento e il furto.L’episodio è accaduto la sera del 23 marzo, quando una passeggera si stava sottoponendo aidi sicurezza prima di imbarcarsi su un volo diretto in Israele. Durante le procedure, però, la donna hail suoall’interno della consuetaper oggetti personali.