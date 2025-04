Danielebartocciblog.it - Uniti contro Revenge Porn e Body Shaming: successo per Ferite Digitali a Roma

Leggi su Danielebartocciblog.it

Si è tenuto in queste ore, nella suggestiva cornice Nuvola dell’Eur di, un evento di notevole impatto emotivo e civile, dal titolo “: il dramma invisibile delle vittime del web tra”. Un evento sicuramente meritevole di attenzione, promosso in occasione del decennale del progetto Women for Women against violence. Un’occasione estremamente rilevante per accendere i riflettori su due dellepiù profonde che la rete può infliggere ai giovani. Il riferimento è alla diffusione non consensuale di immagini intime e la derisione sistematica dell’aspetto fisico sui social. Fenomeni diversi mada un denominatore comune: violenza psicologica. Essa deve essere sempre condannata, in maniera forte e rigida: non ci sono dubbi!Ile ilcolpiscono con una certa ferocia gli adolescenti, ancora fragili nella costruzione della propria identità.