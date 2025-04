Inchiesta appalti a Roma nuovo incarico da mezzo milione di euro a una delle ditte

Dalla manutenzione di strade e marciapiedi alla riqualificazione della pineta di Castel Fusano. La Fenice srl si aggiudica un nuovo appalto di Roma Capitale meno di quattro mesi dopo le perquisizioni della Guardia di finanza disposte dalla procura nella sede di diverse società - tra cui La Fenice - che negli anni hanno vinto gare indette dal Comune e non solo. L'Inchiesta che ha scombussolato il Campidoglio ha visto finire sotto indagine cinque dipendenti pubblici, tra Roma Capitale e Astral, oltre all'imprenditore Mirko Pellegrini, definito dalla procura il «dominus» di una galassia di 16 aziende, e il sindaco Gualtieri ricordando le ipotesi degli inquirenti di «corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture relativamente ad appalti per il rifacimento del manto stradale», il 26 novembre scorso ha ordinato l'istituzione di una «commissione di verifica della regolarità dell'esecuzione dei lavori» svolti dalle società toccate dall'indagine.

