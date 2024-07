Costa è Giovanna D’Arco | Un ritratto insolito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una serata di grande spettacolo per il terzo appuntamento della stagione di culturale al Teatro Romano di Piane di Falerone, domani 18 luglio alle 21,15 andrà in scena ‘: la pulzella, la fanciulla, l’allodola’ con Lella. Siamo solo al terzo appuntamento, ma la stagione promossa dal Comune di Falerone in collaborazione con ‘Eclissi Eventi’ e Teatri Antichi Riuniti, sta raccogliendo risultati eccellenti in termini di presenze, grazie anche al suggestivo contenitore del Teatro Romano. Non ha certo bisogno di presentazioni Gabriella, in arte appunto Lella: attrice, cabarettista, doppiatrice, scrittrice e altro ancora che proporrà al pubblico Fermano una versione del tutto inedita di, personaggio storico trattato in romanzi e film in tutti modi possibili, che hanno riscritto la figura femminile sotto molti aspetti.