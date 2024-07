Chelsea-Inter in vendita i biglietti per l’amichevole a Stamford Bridge

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’in estate sfiderà anche ilin un altro prestigioso appuntamento. Il club inglese ha aperto ladeiper la sfida in programma l’11 agosto a. AMICHEVOLE DI PRESTIGIO –trarappresenta un’occasione unica per entrambe le squadre di misurarsi contro avversari di alto livello in vista dell’inizio delle rispettive stagioni. Per l’, guidata da Simone Inzaghi, sarà un test importante per valutare la condizione fisica e tattica della squadra, mentre per ilsarà un’opportunità per affinare gli schemi di gioco sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca.tral’11 agosto aè destinata a essere uno degli eventi più attesi dell’estate calcistica.