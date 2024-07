Avengers i fratelli Russo in trattativa con Marvel per i prossimi due film!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IAnthony e Joesarebbero in trattative per dirigere iduecon protagonisti gli, al momento privi di un titolo ufficiale; lo comunica, a pochi giorni dall’attesissimo panelpresso il Comic Con di San Diego, The Hollywood Reporter, citando fonti vicine ai due registi. Com’è ovvio, al momento non si hanno ulteriori dettagli su questa notizia che, se confermata, coglierebbe il fandomdi sorpresa. Attorno aidue progetti legati all’iconico gruppo di supereroi, infatti, negli ultimi mesi, molti sono stati i dubbi, i ripensamenti e i cambiamenti:5 avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi The Kang Dynasty, ponendo al centro il personaggio di Kang, villain viaggiatore del tempo. Tuttavia, i guai giudiziari dell’attore Jonathan Majors hanno spinto iStudios a un deciso cambio di rotta.