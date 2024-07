Anziano muore investito nel Napoletano | 30enne denunciata per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Alcide de Gasperi in direzione di Viale Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa per un investimento. Poco prima unadel posto a bordo della propria Chevrolet Spark mentre arrivava nei pressi della rotatoria “La Salle” investiva – per cause in corso di accertamento – un uomo classe 1948 mentre stava attraversando. L’é stato trasferito nell’Ospedale “del Mare” di Napoli dove è successivamente deceduto per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna é statadai carabinieri perL'articolonelperproviene da Anteprima24.it.