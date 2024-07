Anziani Maltrattati in Casa di Cura | Costretti a Letto e Medicinali Sostituiti con Acqua Tre Indaga

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Chieti - Indagini della Guardia di Finanza rivelano condizioni inumane in una Rsa: treti, tra cui il gestore, e un focolaio di scabbia non denunciato. La Guardia di Finanza di Chieti ha notificato avvisi di conclusione delle indagini a 22 parti offese e a treti per maltrattamenti e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Le indagini, avviate dalla Compagnia di Lanciano su delega della Profrentana, hanno avuto origine da un controllo sul lavoro sommerso in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) locale, rilevando l’impiego in nero di cinque lavoratori. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire episodi di sopraffazione ai danni degli ospiti della struttura, perpetrati dall’appaltatore dell’azienda.