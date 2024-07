Alien | Romulus rivela nuove immagini dell’equipaggio condannato del film

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il giovane cast di attori diè stato pubblicato questo mese su TotalMagazine.è interpretato da Cailee Spaeny (Civil War, Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebra e ossa), Isabela Merced (Madame Web, The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu – e tutti i giovani attori sono presenti in questa nuova galleria di foto, qui sotto, tramite TotalMagazine: Una foto sembra ritrarre il personaggio di Wu, “Navarro”, mentre soffre per la crescita di uno Xenomorfo nel suo stomaco, mentre gli altri giovani personaggi si stringono intorno a lei. Un’altra foto mostra il personaggio di Fearn, “Bjorn”, mentre conversa privatamente con il personaggio di Spaeny, “Rain Carradine”.