Alberto Palladini | il re di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alla fine il re della soap è sempre lui:. Inutile girarci intorno, tra nuovi e vecchi personaggi, storie più o meno surreali, omicidi, tragedie, e pentimenti. Può succedere qualunque cosa al palazzo, ma a muovere le fila, svegliare i cervelli, e a far battere i cuori, è sempre e solo l’avvocato. Non c’è Roberto Ferri che tenga di fronte alla personalità di. Anche perché se Ferri ha bisogno di Marina – o di Lara, o di un bambino – per mostrare il suo carattere e diventare interessante,riesce a fare tutto da solo. Complice non solo la scrittura degli autori, ma soprattutto la bravura dell’attore Maurizio Aiello. Che da qualche mese è tornato a dare il meglio di sé, ricordandoci perché 25 anni fa avevamo iniziato a seguire Upas tutte innamorate di