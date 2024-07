Von der Leyen cerca i voti di Meloni oggi il confronto con il gruppo Ecr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – Bocche super cucite in Fratelli d’Italia, ieri, alla vigilia dell’incontro tra ilEcr – la famiglia politica europea di cui fa parte la forza politica guidata da Giorgia– e Ursula Von der, presidente uscente della Commissione europea a caccia deinecessari per iniziare il suo secondo mandato, dopo l’investitura arrivata in occasione dell’ultimo Consiglio europeo di giugno. Una nomina sulla qualesi è astenuta per tenersi le mani libere in vista delle negoziazioni che proprio in questi giorni entreranno nel vivo. La presidente del Consiglio italiana chiede una vicepresidenza e un portafoglio di peso per l’Italia all’interno del prossimo esecutivo europeo: quello del commissario alla concorrenza, obiettivo difficile, resta uno dei posti più ambiti perché consentirebbe all’Italia di avere un ruolo privilegiato nella gestione di dossier spinosi, balneari in primis.