Un’altra Notte di Talento Giacomo Jack Boschetto batte la finale degli Europei

(Di martedì 16 luglio 2024)è il vincitore della seconda eliminatoria di Notti di, il talent show di canto e ballo prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) di cui La Nazione è media partner esclusivo. La sua originalissima interpretazione di "Shallow" di Lady Gaga ha incantato pubblico e giuria regalandogli il primo posto nella seconda tappa del contest musicale andata in scena domenica sera sul palco dell’Eliopoli Summer a Calambrone. Insieme a lui conquista il pass per ladi Marina di Pisa (20 agosto) la giovanissima Rachele Lattanzi, convincente in una versione personalizzata de "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini.