Un posto al sole trama 16 luglio 2024 | la decisione di Mariella

(Di martedì 16 luglio 2024)sarà sempre più protagonista ad Unal, come si evince dalladi martedì 16. La Altieri, di recente, proprio quando pensava di aver accorciato le distanze con Guido, ha ascoltato casualmente una sua conversazione con Michele durante la quale il vigile ha confidato all'amico di non riuscire a smettere di pensare a Claudia.è rimasta molto male per quella scoperta terribile, ma ha deciso di non affrontare la questione con il vigile e sta soffrendo in silenzio, mentre il marito appare sempre più preso dall'attrice. La Altieri, in vista del debutto a teatro di Claudia nel suo nuovo spettacolo, deciderà di non partecipare. Guido, invece, sarà così preso dalla Costa da non riuscire ad accorgersi del disagio e della sofferenza della moglie.