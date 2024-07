Trentino turista aggredito da un orso | ferito a gambe e braccia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024)da un. Pochi giorni fa un’altra aggressione ad una donna Unstraniero è statoda una Naroncolo, nel comune di Dro, in. L’uomo, che si trovava in zona per un’escursione, è stato soccdai sanitari ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato ferite agli arti superiori ed inferiori. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7:00 di questa mattina. Il, un uomo di 43 anni, si trovava su un sentiero nei boschi di Naroncolo quando è stato improvvisamente attaccato da un. L’uomo ha cercato di difendersi, ma l’animale lo ha graffiato e mallee alle. Dopo l’attacco, l’si è allontanato nel bosco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il Soccalpino e la Forestale.