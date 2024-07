Tragedia ad Ischia | la donna morta dopo ore di agonia Gli inquirenti ignorata dal compagno

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– Unaha sconvolto la comunità di Barano di. Marta Maria Ohryzko, una 32enne di origine ucraina, èore di, durante le quali ha disperatamente cercato aiuto tramite messaggi in chat e telefonate, tutte ignorate dal suo, un cittadino di nazionalità russa. Il corpo senza vita della giovaneè stato trovato dai carabinieri domenica mattina, nella zona del Vatoliere. Marta è stata rinvenuta in una scarpata, a poca distanza dalla roulotte in cui viveva con il suo convivente. È stato quest’ultimo a chiamare i soccorsi, ma le autorità hanno deciso di sottoporlo a fermo, accusandolo di maltrattamenti. L’indagine è stata condotta dai militari dell’arma e dai pubblici ministeri della sezione “fasce deboli” della Procura di Napoli.