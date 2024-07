Tod’s la Bottega dei mestieri Fare le scarpe? Una passione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 16 luglio 2024 – Aurora e Francesca due storie diverse accomunate dalla stessa voglia di “” le. Entrambe lavorano all’interno dello stabilimento del Gruppoa Casette d’Ete frazione di Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo. “Ho iniziato da poco più di un mese il mio tirocinio nel reparto produttivo del Gruppo– ci ha detto Aurora mentre cuce le tomaie – è un lavoro che mi piace e mi permettere di completare il mio percorso di studio iniziato all’Its Moda di Villa Barrucchello a Porto Sant’Elpidio”. Vorrebbe consigliare questo lavoro ad altri suoi coetanei? “Certamente lo consiglio ai giovani ventenni come me che vogliono iniziare a lavorare”. Ci sono altri studenti dell’Its che lavorano nel sito produttivo del Gruppo Della Valle? “Siamo circa sei studenti e lavoriamo in vari settori dello stabilimento”.