Si mangia nello stesso tavolo con menù uguale per tutti | perché no?

(Di martedì 16 luglio 2024) L’ultima a unirsi al trend è stata una chef veronese trentaseienne, Micol Zorzella. Ha rivoluzionato il concetto del suo ristorante Antica Amelia Bistrot, premiato dal programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Via i dieci tavolini, via il menu con le proposte da scegliere e un nuovo nome, The Table. Un nome, un’intenzione, non a caso. Al centro dello spazio ha piazzato infatti un unicodi legno per 12 persone e chi vuolere deve attenersi a un menu condiviso. Lei cucina,serve e gira in sala. Siinsieme. Come una volta.