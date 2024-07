Rione Amicizia blitz nel feudo della camorra | sgomberate le case occupate dai clan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del ProcuratoreRepubblica di Napoli si comunica che, in data odierna, le Forze dell’Ordine hanno effettuato le attività di sgombero coattivo di n. 6 appartamenti occupati abusivamente all’interno del plesso di edilizia pubblica denominato “San Francesco” e conosciuto con la denominazione di “” sito nel quartiere San Carlo all’Arena, in particolare in Via Filippo Maria Briganti e vie limitrofe, in forza di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiestaProcuraRepubblica di Napoli. Nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio degli immobili di edilizia residenziale pubblica effettuata anche a seguito di apposite direttive interministeriali e svolta al fine di riqualificarli nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza c.d.