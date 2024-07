Prime Video | Citadel | Diana Costiera The Bad Guy 2 ma anche gli show The Traitors e Red Carpet

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 luglio 2024) La mia banca è differente, diceva una vecchia pubblicità. Oggi potremmo dire che la mia tivù è differente. Parliamo di, player leader nello streaming di contenuti che vuole differenziarsi dalle altre OTT del settore. A partire dai contenuti, visto che punta non solo sui film e le serie tv ma sempre più suglie lo sport dal vivo, con la Champions League. Per arrivare al modello di business, perchépropone al suo interno i canali terzi (oltre 50 canali, tra cui Paramount+, MGM+, con abbonamento a parte) e lo store, con il noleggio dei film appena finisce la finestra della loro presenza in sala: il campione di incassi Inside Out 2 sarà presto disponibile a noleggio. La novità per lo store è il lancio di tantissime serie classiche.è un brand che tiene a differenziarsi, e a marcare la sua unicità.