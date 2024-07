Prima Categoria Ecco l’Am Aglianese | Vogliamo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)presenta squadra e staff tecnico in vista del prossimo campionato die indica subito la promozione come il traguardo da raggiungere. La nuova società, nata dalle radici di Amici Miei con lo scopo di ereditare i colori e la storia neroverde, intraprende quindi il suo tragitto sportivo con lasquadra dopo aver costruito un ampio settore giovanile in seguito all’accordo conAcademy e dopo aver eletto come propria casa lo stadio Bellucci e gli impianti connessi in collaborazione con la società Olmi che ne ha assunto per cinque anni la gestione. La dirigenza della società non ha perso tempo per porre le fondamenta di una nuova fase della storia calcisticae ora ha presentato la formazione di vertice, che è chiamata ad arrivare alla Promozione.