Parlamento Europeo al via | debutto di Nardella Ceccardi Torselli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)al via:dial via, debuttano a Strasburgo nella prima seduta delmartedì 16 luglio 2024 gli europarlamentari toscani Dario, Pd, sindaco uscente di Firenze, campione di preferenze alle Europee 2024 con circa centomila voti.al via:di(Foto Fb Francesco) Francesco, Fratelli d’Italia, che ha lasciato il Consiglio regionale della Toscana dopo l’ingresso in Europa.al via:di(Foto Fb Susanna) Susanna, Lega Salvini, ex sindaca di Cascina, europarlamentare uscente riconfermata grazie alla scelta del generale Vannacci. Una prima seduta che ha rieletto Roberta Metsola presidente del