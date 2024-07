Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise | bergamaschi 200 punti di ricarica per e-bikes

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Cene. Sono ‘’ i nuovidiper le e-bike nel: Pradella Sistemi ha installato 200 postazioni nell’ambito del progetto “Parchi per il Clima”, che mira a promuovere la mobilità sostenibile e a incentivare il cicloturismo. Un’iniziativa che rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile, supportando l’economia locale. Le pensiline fotovoltaiche stand alone dell’azienda di Cene sono state progettate pensando alle esigenze di chi viaggia con le bici elettriche. La prima charging point, denominata “Pila” e sviluppata nel 2015, aveva gettato le basi per le attuali innovazioni, ora disponibili in diverse varianti. Con oltre 3.