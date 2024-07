Mononoke la recensione | a caccia di incubi con lo Speziale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 luglio 2024)è la serie anime della settimana da non lasciarsi sfuggire su Netflix: spin-off di un altro anime intitolato Ayakashi: Samurai Horror Tales (2006), uscito l’anno precedente e nel quale era stato introdotto per la prima volta il magnifico personaggio dello, che diventa qui il protagonista. Questo misterioso individuo viaggia per il Giappone adi esseri da incubo conosciuti come: si tratta di entità spirituali alimentate dalle emozioni umane, solitamente legate a eventi traumatici nella vita delle persone. Nella nostradi, vedremo come la serie animata a cura di Toei Animation potrebbe sembrare un bizzarro distaccamento dallo stile con cui lo studio ha plasmato gran parte di questa forma d’arte, ma si tratta di una serie tv incredibilmente stratificata che attinge alle fondamenta della tradizione giapponese.