Jova posta video dove fa ginnastica | Ho ritrovato la forza e sto meglio

(Di martedì 16 luglio 2024) "Oggi è passato esattamente un anno dal botto in bici". Con il suo inconfondibile accento toscano, Lorenzo Cherubini, in artenotti, rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto il 15 luglio 2023 mentre era in vacanza a Santo Domingo, in Repubblica Domenicana. Con unsocial diventato subito virale balla, salta e fa esercizio in mezzo alla sua amata natura, mostrando la riacquisitae mobilità, mentre ripercorre a voce il lungo percorso di riabilitazione, ancora non del tutto alle spalle: "Prima il brutto incidente in cui mi feci malissimo, poi l’operazione fatta male. Dopo sei mesi ho trovato un chirurgo e una equipe che mi ha rimesso in piedi. Il lavoro è stato tantissimo: un anno di quotidiana fisioterapia che sta continuando, ma la buona notizia è che sta andando bene. Alla fine dell’anno sarò più forte di prima".