International HoliDance Camp | 18 19 20 luglio Castello Svevo Trani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)organizzato dal Molinari Art Center con la direzione artistica di Giacomo Molinari è un evento unico nel suo genere e mi sento di sponsorizzarlo in pieno.evento unico nel suo genere Conosco il loro modo di lavorare: curato nei minimi dettagli, ricerca della qualità, offerta di qualità e competenza. Questo evento non è solo Molinari Style, ma è anche tutto quello che le sue persone rappresentano. Uso la locuzione le sue persone in senso familiare, come se il Molinari Art Center fosse una famiglia nell’arte.