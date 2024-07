Inter-Lugano Inzaghi studia la probabile formazione | Taremi c’è!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) L’si prepara alla prima amichevole della stagione, prevista per mercoledì 17 luglio alle ore 12 ad Appiano Gentile, contro ilavrà l’occasione di testare la condizione fisica dei pochi giocatori a disposizione, tra questi anche Mehdi. Il nuovo attaccante sarà impiegato titolare in attacco. PRIMA PARTITA –sarà la prima amichevole estiva dei nerazzurri, una sorta di allenamento congiunto dove Simoneavrà l’occasione di valutare alcuni giocatori in vista della nuova stagione, nonostante l’assenza dei Nazionali che hanno da poco terminato l’esperienza a Euro2024 e in Copa América. I primi Nazionali a rientrare saranno Asllani e Zielinski, previsti per il 18 luglio.