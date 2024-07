Il sangue sulla roccia è di Francesca Deidda anche il bite dentale Svolta nell’inchiesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Cagliari, 16 luglio 2024 – Ile le tracce disu un pezzo di, sono di. Gli esami del Ris di Cagliari hanno confermato quanto già gli investigatori davano per assodato. Il Dna estratto dagli oggetti ritrovati in zona San Vito, nei pressi del ponte romano sul rio Picocca, combacia con quello rilevato nella casa di San Sperate, doveviveva con Igor Sollai. L’ex marito è in carcere, indagato per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere: secondo gli inquirenti ha ucciso la donna e poi si è disfatto del cadavere. Le forze dell’ordine da giorni cercano il corpo della 42enne, scomparsa dal 10 maggio: intanto hanno trovato tracce della sua presenza, fondamentali per ricostruire cosa sia successo. E oggi sono entrati in scenai cani molecolari.