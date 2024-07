Il dolore della zia della piccola Elena Del Pozzo | Per qualcuno la tua vita vale 30 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) «non è andata in prima elementare perché la sua mamma voleva farsi una nuovae non poteva più tenerla. Una mattina mi sono svegliata conaddosso e le ho detto ridendo: “Amore sto morendo di caldo non puoi dormire sopra di me”(). Le ho fatto la treccia e le ho detto: “La prossima volta che verrai a dormire da me non ti porto all’asilo, così ci svegliamo tardi”». Inizia così il lungo post di Martina Vanessa Del, zia, di quasi 5, uccisa nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia da sua madre, Martina Patti. La donna, che subito dopo il delitto inscenò un finto rapimentofiglioletta depistando le indagini, è stata condannata venerdì 12 luglio a 30di carcere per omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato.