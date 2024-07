Gualtieri sprofonda nella classifica dei sindaci Roma penultima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Il sindaco più amato d'Italia? È Michele Guerra, primo cittadino di Parma. E il meno amato? Giacomo Tranchida di Trapani, preceduto dal sindaco della Capitale Roberto, che registra una flessione del 15,2% rispetto al giorno delle elezioni, a parimerito con quello di Palermo Roberto Lagalla. A stabilirlo è il Governance Poll, la ventennale rilevazione di Noto Sondaggi, che misura il consenso di presidenti di Regione ecommissionato dal Sole 24 Ore. Uno dei sondaggi che, a seconda di come sino, fa più gioire o più arrabbiare i primi cittadini di tutta Italia. Ma come vengono condotti i sondaggi? Partiamo dal campione: in ogni Regione si individuano circa 1000 soggetti e 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età e area di residenza. Le interviste sono state effettuate tra maggio e luglio 2024.