Giffoni Next Generation | dieci anni di creatività innovazione e sfide per la Gen Z

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 12 minutiUnder 30 pronti a varcare le porte della Multimedia Valley per essere protagonisti della decima edizione di, la rassegna diInnovation Hub che permette alla Gen Z di immergersi, per igiorni delFilm Festival, nel mondo dell’, delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi e confrontarsi su temi di stretta attualità con manager di importanti aziende, esponenti del mondo della cultura, della finanza, della politica e del Terzo Settore. A compiereè anche ilDream Team, la community di giovani talenti selezionati dalle migliori Università di tutto il mondo che ogni anno arrivano aper lavorare sui brief assegnati dalle aziende partner.