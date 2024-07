Francia Macron accetta le dimissioni del premier Attal | ma non c’è ancora il successore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Parigi, 16 luglio 2024 – Ilfrancese Gabrielsi è dimesso al primo Consiglio dei ministri con la nuova legislatura, prendendo atto del risultato elettorale. Nulla di nuovo in questo, né nella reazione del presidente della Repubblica, Emmanuel, che hato ledeled ha lasciato in carica il governo per gli affari correnti che, ha fatto intendere, sono principalmente le Olimpiadi di Parigi 2024. La palla passa dunque ora la nuovo Parlamento, che avrà qualche settimana per cercare di comporre una nuova e complicata maggioranza. La sinistra, protagonista di una rimonta inattesa al secondo turno contro l’onda nera dei lepenisti nel primo turno, però la situazione al momento è tutt’altro che rosea. La France Insoumise e il Partito socialista sono al muro contro muro.