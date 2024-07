Fondazione Pesenti borse di studio per un anno all’estero per due studenti bergamaschi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono stati premiati martedì (16 luglio) nella sede di, la studentessa e lo studentevincitori delle duediper unscolasticopromosse daIntercultura in collaborazione conEts. L’iniziativa, avviata nel 2017 e dedicata aeccellenti residenti e iscritti a scuole superiori della provincia di Bergamo, in questi anni ha assegnato complessivamente 27di, dando a giovanimeritevoli l’opportunità di studiare nel mondo in autonomia. Il programmaprevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e la presenza di un gruppo di volontari che segue glidurante la loro esperienza. Inoltre, i partecipanti riceverda Intercultura la certificazione delle competenze maturate in ogni fase del programma.