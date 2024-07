Decreto Salva-casa il governo sdogana i micro monolocali da 20 metri quadri Pd | Favori alla rendita immobiliare nulla per gli affitti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) È ripartito martedì mattina l’esame degli emendamenti al discussonella Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera dopo il via liberanorma sui-appartamenti fino a 20quadrati arrivato ieri. In mattinata è attesa la riformulazione delal cosiddetto-Milano sulle autorizzazioni edilizie per i casi dei grattacieli e degli altri edifici finiti nel mirino della procura come presunti abusi. Le nuove norme sui-appartamenti prevedono che ipossano avere l’abitabilità con una superficie minima di 20quadrati per una persona (dagli attuali 28) e di 28quadrati per due persone, mentre ora ne servono 38. L’altezza minima dei locali interni passa dai 2,7al limite di 2,4