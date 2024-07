De Pascale con Priolo per il dopo alluvione | La protezione del suolo tra le priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Bologna, 16 luglio 2024 - Michele de, sindaco di Ravenna, ha incontrato in viale Aldo Moro Irene, presidente della Regione succeduta formalmente a Stefano Bonaccini: “una staffetta” e un’intesa tra i due che si rafforza ulteriormente con il nuovo ruolo die la corsa alle prossime Regionali, che vede decandidato per il centrosinistra. “Mi rincuora la scelta fatta nei confronti del sindaco de, perché avendo portato avanti fino ad oggi il lavoro sull’in maniera così difficile e complessa, quella che ora stiamo mettendo in campo è una staffetta molto positiva - puntualizza la neo governatrice -. Abbiamo bisogno di spalle robuste per queste sfide e qua di fianco a me c’è probabilmente quella più robusta che potevamo mettere in campo per solidità, risposte, competenza e conoscenza dell’argomento. Se l’chiama, la Regione risponde”.