Corsini riscrive la storia a Courmayeur

(Di martedì 16 luglio 2024) Non tradiscono, ai campionati regionali juniores e promesse disputati a Parma, le nostre punte di diamante dell’atletica leggera giovanile. In particolare tra le under 23, Sara Cantergiani vince i 400 ostacoli in 58’’36 (secondo suo miglior tempo di sempre) e Vivian Osagie vince la gara del peso con m 13,74. Restiamo tra le promesse, con Benjamin Nyanney che vince il lungo con 6,70, Tommaso Rusin il peso con 12,36 e Valentina Casadei il giavellotto con 34,39. Piazze d’onore per Davide Sergio Pinelli sui 200 in 21’’85 (terzo nei 100 con 10’’95), Daniele Silvestri sugli 800 in 1’59’’13, Giuseppe Petrolo nel martello con 43,69, Martina Olduini sui 100 in 13’’17 e Lucia Tondelli sui 1500 in 5’30’’67. Cinque titoli regionali arrivano anche dagli juniores: Thomas Algeri corre i 110 hs.