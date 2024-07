Consulta | jobs act reintegro si applica anche se licenziamento per giustificato motivo**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – La Corte costituzionale (sentenza n. 128 del 2024) ha dichiarato l?illegittimità costituzionale dell?art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichinelle ipotesi dipermotivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l?insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).Con riguardo alla stessa disposizione, la Corte (sentenza n. 129 del 2024) ha ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento ad undisciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un?interpretazione adeguatrice.