Chi è Louis Dassilva indagato e arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli

(Di martedì 16 luglio 2024) Rimini, 16 luglio 2024 – Svolta nelle indagini del giallo di Rimini. All’alba di questa mattina è stato, il vicino di casa die l’unicoper il suo omicidio. La 78enne venne brutalmente uccisa con 29 coltellate la notte del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino. Per il presunto omicida il gip ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre il movente sarebbe la relazione d’amore che lo legava alla nuora di, Manuela Bianchi. Chi èè un metalmeccanico senegalese di 34 anni. Con la moglie Valeria Bartolucci vive sullo stesso pianerottolo al terzo piano, dove ci sono anche gli appartamenti di Manuela Bianchi (sua amante) e del marito Giuliano Saponi e quello che era di, in un condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini.