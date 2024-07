17 luglio la Giornata delle Emoji | sapete i messaggi ‘nascosti’ dietro le emoticon?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 172024 - Lesono ormai parte integrante della nostra comunicazione quotidiana, utilizzate per esprimere emozioni e idee. Queste icone digitali colmano il divario tra la comunicazione testuale e quella faccia a faccia. Tuttavia, la comprensionevaria notevolmente in base a fattori come genere, cultura ed età. Questo è uno dei risultati emersi da uno studio recente condotto dall'Università di Nottingham, che ha esplorato come diversi gruppi demografici interpretano in modo differente 24che rappresentano sei emozioni di base: felicità, disgusto, paura, tristezza, sorpresa e rabbia.