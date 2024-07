Vito Dell’Aquila Olimpiadi Parigi 2024 taekwondo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)pronto per il bis? Sarà difficile, ma l’ambizione è quella di rimanere nel firmamento dei Campioni. Lo specialista del, categoria -58 kg), approderà alledicon al collo la splendida medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020. L’obiettivo è chiaramente quello di confermarsi ancora una volta nell’olimpo, un’impresa ardua in una disciplina come quella del, andando a rintuzzare un palmarès già ricco di due medaglie iridate e quattro metalli continentali, tra cui spiccano due ori per competizione. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Mesagne (Brindisi), 3/11/2000 Sport e disciplina:(-58 kg) Quando gareggia: mercoledì 7 agosto .