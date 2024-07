Video choc di Achille Costacurta con droga e pacchi di soldi | tagga anche la mamma Colombari

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Poche ore fa, dal profilo Instagram di, figlio di Martina, sono stati postati contenuti controversi. Una foto mostra una bustina di plastica trasparente contenente una sostanza non identificata e il messaggio: “Quando sei con Martina, puoi spostarne quanta ne vuoi”. Un altro scatto, invece, mostra diverse mazzette ditenute insieme con degli elastici, l’ennesimo tag al profilo della madre e il messaggio: “Vai, come si traffica”. Poi una serie di filmati in cui lo si vede maneggiare quelli che sembrerebbero pacchetti dinascosti tra i cioccolatini mentre si trova in aereo. La carrellata dicontinua con montagne di, orologi falsi, auto-elogi per aver eluso i controlli. Il tutto sempre col tag alla madre Martinae musica trap con brani poco “legali” in sottofondo.