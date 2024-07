Tra i dubbi di Washington Emirati e Cina si esercitano sopra allo Xinjiang

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lae gliArabi Uniti stanno svolgendo esercitazioni militari congiunte sui cieli dello, la regione nordoccidentale in cui il Partito/Stato ha da anni ordinato una stretta securitaria che sta obliterando l’identità delle minoranze musulmane locali (tra cui i turcofoni uiguri, vittime di una campagna di rieducazione come forma di sicurezza predittiva per evitare derive estremiste e radicalizzazioni separatiste). Stretta che l’amministrazione Biden ha definito “genocidio” — interpretazione che probabilmente non cambierà con un eventuale ingresso trumpiano alla Casa Bianca tra quattro mesi. Le manovre, che replicano quelle identiche dello scorso anno, dureranno fino alla fine di luglio, e sono un segnale chiaro del rafforzamento dei legami di difesa tra Abu Dhabi e Pechino, nonostante le preoccupazioni di