Tom Cruise stava impazzendo per l’eccitazione durante la proiezione di Twisters

Tom Cruise è un grande fan di Twisters. In una recente intervista con PEOPLE alla première del film, Ramos rivela che Tom Cruise era presente alla première a sostegno del suo co-protagonista in Top Gun: Maverick. L'imminente thriller catastrofico è una storia autonoma rispetto all'originale film del 1996 con Bill Paxton e Helen Hunt, e racconta di uno scienziato che collabora con un gruppo di cacciatori di tempeste esperti di social media per testare il suo nuovo sistema di tracciamento dei tornado in Oklahoma. Il cast di Twisters è guidato da Glen Powell, fresco di successo in Top Gun: Maverick, e Daisy Edgar-Jones, che recita accanto a Anthony Ramos, Brandon Perea e Sasha Lane.