Taylor Swift la Miss Americana che ha incantato Milano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un orologio che scandisce i secondi che mancano all'inizio del concerto, con un dettaglio, che rendela regina della musica a stelle e strisce: lo show inizia a meno 13 secondi, il suo numero fortunato e distintivo. Basta un ciao della popstar per far tremare San Siro. Letteralmente. E se non ci credete chiedetelo agli spettatori di Zurigo dove, pochi giorni prima, dopo l'esibizione dellail Servizio sismico svizzero ha calcolato vibrazioni sismiche misurabili fino a una distanza di sei chilometri. Un piccolo terremoto, anche a livello emotivo, se si considera che le tappe meneghine dello show sono arrivate dopo 13 anni (guarda la coincidenza) dal suo ultimo show sotto la Madonnina. Tre ore di concerto, iniziato puntualissimo alle 20, dopo un'intro spettacolare dei Paramore, il gruppo di supporto che la accompagna in questa avventura.