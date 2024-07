Silvia Sultana sono una ragazza che ama sognare!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 15 luglio 2024)unache amaha 29 anni, fa la farmacista e vive ad Aviano, in provincia di Pordenone. È originaria del Bangladesh, ma è arrivata in Italia quando aveva due anni e mezzo e l’Italia è da sempre la sua casa. Sin da piccolaè stata affascinata dal mondo del fashion system e pertanto ora ha deciso di provare ad emergere ed entrare prepotentemente in questo settore con l’aiuto dell’agenzia Identity.Com’è stato l’incontro con Identity? «La mia collega mi ha passato un contatto con l’Agenzia Identity e dopo uno scambio di messaggi su Facebookandata a Milano per sostenere un colloquio. Mitrovata bene, è tutto molto recente. Ho appena iniziato, vediamo cosa succede».