Serie A | terza giornata e chiusura calciomercato Figc approva deroga deposito liste rose

(Di lunedì 15 luglio 2024) Accogliendo la richiesta pervenuta dalla LegaA, il consigliohato lasull’orario didelledelledei club per adeguarla alladella finestra estiva di, prevista per il 30 agosto a mezzanotte. Per quanto riguarda le partite del 30 agosto, previsto un posticipo del termine fino alle ore 24 del 29 agosto, per le partite del 21 agosto il termine slitta alle ore 10 del 31 agosto, infine per le partite dell’1 settembre, le squadre coinvolte avranno tempo fino alle ore 24 del 31 agosto. In parole povere, Venezia, Torino, Inter e Atalanta, che giocheranno in anticipo venerdì 30 agosto, consegneranno leentro la mezzanotte precedente, dunque a mercato ancora aperto, ma con un termine ultimo che è slittato in avanti per venire incontro alle esigenze dei club.