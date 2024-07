Probabilmente non era solo Trump cosa trapela sull' attentato | parla Caracciolo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Com'è possibile che i servizi di sicurezza non siano stati in grado di bonificare un'area che, a differenza di Dallas negli anni '60, era in aperta campagna? La crisi della democrazia passa anche dalla crisi della sicurezza?": Francesco Magnani lo ha chiesto a Lucioa L'Aria che tira su La7, riferendosi al fallitoai danni di Donald, ferito di striscio a un orecchio mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania. "Credo che siamoall'inizio dell'inchiesta - ha risposto il direttore di Limes -. Il fatto che si dica che ci siano stati tre spari deriva dall'esame dei rumori degli spari, che sono stati segnalati provenire da tre punti diversi, il che vuol dire cheil signore che poi è stato ucciso non era da".